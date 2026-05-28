DSC rüstet weiter auf: Klub macht den wohl stärksten Diagonalangriff der Liga komplett

680 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des DSC rüsten weiter für die kommende Saison auf: Der Verein holt mit Maia Dvoracek die nächste starke Diagonalangreiferin.

Von Tim Schölzel

Dresden - Die bisher verkündeten Vertrags-Verlängerungen und Verpflichtungen der DSC-Schmetterlinge waren bereits eine Ansage. Mit der nächsten Neuen geht es aber genau in dieser Richtung weiter: Maia Dvoracek (27) kommt für den Diagonalangriff und unterstreicht die Titelambitionen für die kommende Saison.

Maia Dvoracek (27) komplettiert beim DSC den wohl stärksten Diagonalangriff der Liga.
Maia Dvoracek (27) komplettiert beim DSC den wohl stärksten Diagonalangriff der Liga.  © privat

"Ich habe mich für Dresden entschieden, weil ich mich als Spielerin in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld weiterentwickeln und immer besser werden möchte", stellt Dvoracek klar.

Den intensiveren Wettbewerb sucht die 27-Jährige, weil sie in der Schweiz bei ihrer letzten Station in Neuchatel bereits alles dominierte: MVP der Saison, Meistertitel, Pokal- und Supercup-Sieg.

Dass die Liga im Nachbarland eine Nummer zu klein für die 1,85-Meter-Frau ist, wusste auch ihr ehemaliger Vereinspräsident. "Sie hat eine für ihre Karriere logische Entscheidung getroffen, und wir können ihr nur danken, dass sie sich beim Viteos NUC niedergelassen hat", bedankte sich Jo Gutknecht in einer Abschieds-Mitteilung des Vereins.

Hickhack um Margon Arena: Jetzt startet doch die Sanierung!
DSC Volleyball Hickhack um Margon Arena: Jetzt startet doch die Sanierung!

Jetzt will die US-Amerikanerin mit den DSC-Mädels ihre Trophäensammlung ausbauen:

"Ich kann es kaum erwarten, mein Spiel weiterzuentwickeln und hoffentlich ein paar Titel zu gewinnen. Und natürlich macht es das noch spannender, vor einer Stadt voller volleyballbegeisterter Fans zu spielen."

Die Margon Arena wird das neue sportliche Zuhause der US-Amerikanerin.
Die Margon Arena wird das neue sportliche Zuhause der US-Amerikanerin.  © Bildmontage: Lutz Hentschel, privat

DSC-Trainer Alexander Waibl benötigt mit wohl stärkstem Diagonal-Duo der Liga viel Fingerspitzengefühl

Für Trainer Alexander Waibl (58) wird es eine spannende Aufgabe, die beiden starken Angreiferinnen bei Laune zu halten.
Für Trainer Alexander Waibl (58) wird es eine spannende Aufgabe, die beiden starken Angreiferinnen bei Laune zu halten.  © Lutz Hentschel

Die Supporter des DSC dürfen sich schon jetzt auf ein absolut schlagfertiges Team freuen. Dvoracek macht in den Planungen die wichtigste Angriffsposition des DSC komplett.

Mit ihr und Lena Kindermann (26) verfügt Alexander Waibl (58) in der kommenden Saison über das wohl stärkste Diagonal-Duo der Liga.

Was qualitativ ein absoluter Traum für das Team aus Dresden ist, wird dem Coach aber definitiv viel Fingerspitzengefühl abverlangen, um beide bei Laune zu halten.

Gibt's ein schnelles Wiedersehen? DSC-Zuspielerin wechselt zu möglichem Gegner in der Königsklasse
DSC Volleyball Gibt's ein schnelles Wiedersehen? DSC-Zuspielerin wechselt zu möglichem Gegner in der Königsklasse

Die Vorfreude beim 58-Jährigen über die Verpflichtung von Dvoracek ist indes riesig:

"Ich bin mir sehr sicher, dass sie für uns eine wichtige Spielerin werden wird. Dazu kommt, dass sie eine große Kämpferin ist, die sehr viel Verantwortung für uns übernehmen kann und wird."

Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, privat

Mehr zum Thema DSC Volleyball: