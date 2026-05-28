DSC rüstet weiter auf: Klub macht den wohl stärksten Diagonalangriff der Liga komplett

Dresden - Die bisher verkündeten Vertrags-Verlängerungen und Verpflichtungen der DSC -Schmetterlinge waren bereits eine Ansage. Mit der nächsten Neuen geht es aber genau in dieser Richtung weiter: Maia Dvoracek (27) kommt für den Diagonalangriff und unterstreicht die Titelambitionen für die kommende Saison.

Maia Dvoracek (27) komplettiert beim DSC den wohl stärksten Diagonalangriff der Liga. © privat

"Ich habe mich für Dresden entschieden, weil ich mich als Spielerin in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld weiterentwickeln und immer besser werden möchte", stellt Dvoracek klar.

Den intensiveren Wettbewerb sucht die 27-Jährige, weil sie in der Schweiz bei ihrer letzten Station in Neuchatel bereits alles dominierte: MVP der Saison, Meistertitel, Pokal- und Supercup-Sieg.

Dass die Liga im Nachbarland eine Nummer zu klein für die 1,85-Meter-Frau ist, wusste auch ihr ehemaliger Vereinspräsident. "Sie hat eine für ihre Karriere logische Entscheidung getroffen, und wir können ihr nur danken, dass sie sich beim Viteos NUC niedergelassen hat", bedankte sich Jo Gutknecht in einer Abschieds-Mitteilung des Vereins.

Jetzt will die US-Amerikanerin mit den DSC-Mädels ihre Trophäensammlung ausbauen:

"Ich kann es kaum erwarten, mein Spiel weiterzuentwickeln und hoffentlich ein paar Titel zu gewinnen. Und natürlich macht es das noch spannender, vor einer Stadt voller volleyballbegeisterter Fans zu spielen."