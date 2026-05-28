DSC rüstet weiter auf: Klub macht den wohl stärksten Diagonalangriff der Liga komplett
Dresden - Die bisher verkündeten Vertrags-Verlängerungen und Verpflichtungen der DSC-Schmetterlinge waren bereits eine Ansage. Mit der nächsten Neuen geht es aber genau in dieser Richtung weiter: Maia Dvoracek (27) kommt für den Diagonalangriff und unterstreicht die Titelambitionen für die kommende Saison.
"Ich habe mich für Dresden entschieden, weil ich mich als Spielerin in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld weiterentwickeln und immer besser werden möchte", stellt Dvoracek klar.
Den intensiveren Wettbewerb sucht die 27-Jährige, weil sie in der Schweiz bei ihrer letzten Station in Neuchatel bereits alles dominierte: MVP der Saison, Meistertitel, Pokal- und Supercup-Sieg.
Dass die Liga im Nachbarland eine Nummer zu klein für die 1,85-Meter-Frau ist, wusste auch ihr ehemaliger Vereinspräsident. "Sie hat eine für ihre Karriere logische Entscheidung getroffen, und wir können ihr nur danken, dass sie sich beim Viteos NUC niedergelassen hat", bedankte sich Jo Gutknecht in einer Abschieds-Mitteilung des Vereins.
Jetzt will die US-Amerikanerin mit den DSC-Mädels ihre Trophäensammlung ausbauen:
"Ich kann es kaum erwarten, mein Spiel weiterzuentwickeln und hoffentlich ein paar Titel zu gewinnen. Und natürlich macht es das noch spannender, vor einer Stadt voller volleyballbegeisterter Fans zu spielen."
DSC-Trainer Alexander Waibl benötigt mit wohl stärkstem Diagonal-Duo der Liga viel Fingerspitzengefühl
Die Supporter des DSC dürfen sich schon jetzt auf ein absolut schlagfertiges Team freuen. Dvoracek macht in den Planungen die wichtigste Angriffsposition des DSC komplett.
Mit ihr und Lena Kindermann (26) verfügt Alexander Waibl (58) in der kommenden Saison über das wohl stärkste Diagonal-Duo der Liga.
Was qualitativ ein absoluter Traum für das Team aus Dresden ist, wird dem Coach aber definitiv viel Fingerspitzengefühl abverlangen, um beide bei Laune zu halten.
Die Vorfreude beim 58-Jährigen über die Verpflichtung von Dvoracek ist indes riesig:
"Ich bin mir sehr sicher, dass sie für uns eine wichtige Spielerin werden wird. Dazu kommt, dass sie eine große Kämpferin ist, die sehr viel Verantwortung für uns übernehmen kann und wird."
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, privat