Bis 2030! DSC-Coach Alexander Waibl verlängert vorzeitig in Dresden

Dresden - Das ist eine Ansage! DSC -Erfolgs-Coach Alexander Waibl (57) hat seinen ursprünglich 2026 auslaufenden Vertrag in Dresden vorzeitig um vier weitere Jahre verlängert und bleibt dem Verein bis 2030 erhalten.

Alles in Kürze

DSC-Trainer Alexander Waibl (57) bleibt bis 2030 dem Verein treu. © Lutz Hentschel

Am Montag gab der Champions League-Teilnehmer der kommenden Saison die Personalie auf einer Pressekonferenz bekannt.



"Ich freue mich über den Vertrauensbeweis. Das ist auch ein Beleg für die Art und Weise und die Qualität unserer Zusammenarbeit. Ich bin dankbar für die Verantwortung, die ich auf der sportlichen Ebene tragen darf", kommentierte der Trainer des amtierenden Pokalsiegers seine Unterschrift.

Seit 2009 ist er im Amt. In seinen 16 Jahren als DSC-Coach feierte er vier Meisterschaften, vier Vizetitel. Dazu kommen noch fünf Pokalsiege sowie ein Supercup-Sieg. International gelang unter ihm direkt in seiner Premierensaison der Sieg im Challenge Cup.

Und Waibl hat noch lange nicht genug, ist immer noch hungrig wie am ersten Tag. "Wir haben hier den besten Trainer in Deutschland und in Volleyball-Europa", sagte DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (38) zum neuerlichen Bekenntnis des 57-Jährigen.