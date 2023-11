Der Höhenflug des DSC hält an: Viertelfinale im Europapokal zum Greifen nah!

Wenn es vor der Partie einen (kleinen) Favoriten gab, dann war das wohl der SSC - immerhin noch ungeschlagen Tabellenführer in der Bundesliga. Schnell schienen die Gäste der Rolle auch gerecht zu werden.

Grace Frohling (r.) setzte den Schlusspunkt: Der DSC steht mit einem halben Bein im Viertelfinale des CEV-Cups. © Lutz Hentschel

Der zweite Satz verlief fast deckungsgleich. Dresden lag Mitte des Abschnitts wieder schon mit fünf Punkten hinten, dann bekam der SSC erneut das Flattern und das Waibl-Team startete wieder die Aufholjagd.

Die einzigen zwei Unterschiede: Der DSC ging dieses Mal in Führung und machte schon deutlich früher den Sack zur 2:0-Satzführung zu. Leandra Rixa Negri jagte den Ball ins Aus - 25:23.

Auch im dritten Satz ging es auf hohem Niveau immer wieder hin und her. Der SSC zunächst in Führung, dann drehte der DSC wieder auf. Vor allem an Dresdens Doppelblock bissen sich die Gäste die Zähne aus.

Grace Frohling schmetterte das Waibl-Team zum ligaübergreifend elften Sieg in Serie.