Drama in Schwerin: DSC vergibt Führung und zwei Matchbälle, verliert am Ende!

Schwerin - Am Ende fehlte wohl die Power. Aber, wer hätte gedacht, dass die DSC- Schmetterlinge am Sonnabend zum Auftakt der Zwischenrunde beim SSC Palmberg Schwerin ein Fünfsatz-Spiel erzwingen, einen Punkt erbeuten und sogar die ersten beide Sätze gewinnen?

Vor der Partie hatte der 55-Jährige noch gesagt: "So, wie wir jetzt hinfahren, wird's schwierig. Wären wir komplett und alle fit, dann ist die Siegchance bei 80 Prozent." So kann man sich selbst als erfahrener Coach täuschen.

Im Satz Nummer drei übernahmen die Schwerinerinnen nach drei Punkten in Folge erstmals beim Stand von 6:7 aus Dresdner Sicht in dem Spiel das Zepter. Am Ende hieß es 26:28, der DSC vergab dabei in der Endphase zwei Matchbälle.

Auch der vierte Satz ging verloren - 25:27. Im fünften war die Luft raus und Schwerin ließ dem Waibl-Team keine Chance mehr.