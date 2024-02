In äußerst ungewohnter Formation: Dezimierter DSC kämpft und verliert doch

Dresden - "Ich kann in meiner Mannschaft niemandem böse sein. Wir haben das schwierige Thema sehr gut gelöst", meinte DSC-Coach Alex Waibl am Sonnabendabend in der Margon Arena. Kurz zuvor musste sein Team eine 1:3-Niederlage (29:31, 25:23, 23:25, 11:25) im letzten Hauptrunden-Spiel gegen den SSC Palmberg Schwerin akzeptieren.

Hängende Köpfe beim DSC: In absolut ungewohnter Formation (Libera Lotte Goertz (2.v.r.) musste etwa als Außen-Angreiferin ran) unterlagen die Schmetterlinge dem SSC Palmberg Schwerin. © Lutz Hentschel

Da vor der Partie Stuttgart daheim gegen Potsdam 0:3 verlor, sind die Norddeutschen Tabellen-Führer und erwarten bereits am Sonnabend die Dresdnerinnen wieder im ersten Duell der Zwischenrunde. Viel schlagkräftiger dürfte das Waibl-Team da nicht sein.



Was Pia Timmer & Co. nach der letzten Hauptrunden-Partie aber mitnehmen können, ist, dass die Mädels auch auf den ungewohntesten Positionen spielen können.

In der mit 3000 Fans restlos ausverkaufen Margon Arena kam so von Beginn an Stimmung auf. Mit Klatschpappen bewaffnet trieben die Zuschauer ihr Team an.

Mit Timmers Aufschlägen drehten die Hausherrinnen ein 2:3 zum 7:3. "Eins, zwei, jaaa", schallte es durch die Arena, als Famke Boonstra auf der ungewohnten Diagonal-Position das 14:11 erzielte. "Bube, Dame, König, Ass", riefen die Fans, als Timmer mit zwei Assen auf 19:16 stellte. Der erste Satz wurde zum Krimi.

Am Ende machten die Gäste den Satz zum 29:31 aus Sicht des DSC zu. Der Schweriner Angriff ging am Block vorbei und Larissa Winter bekam den Ball seitlich an den Arm.