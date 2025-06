Keine Millionen-Förderung vom Freistaat: Umbau der Margon Arena fällt ins Wasser!

Kein Geld! Die Margon Arena bekommt vom Freistaat keine Förder-Millionen und kann damit nicht wie geplant für 15 Millionen Euro saniert werden. © Lutz Hentschel

Seit über einem Jahr wurde im Rathaus darüber verhandelt, ob und wie der Dresdner SC als Gesamtverein die Arena an der Bodenbacher Straße übernimmt und für bisher geplante 15 Millionen Euro passend für die Volleyball-Pokalsiegerinnen von Alex Waibl (57) umbaut.

Die Idee: Der DSC bekommt per Erbbau-Recht die Arena für mindestens 33 Jahre und für die Sanierung fünf Millionen aus der Stadtkasse plus 7,5 Millionen an Fördergeldern vom Freistaat. Die Differenz zu den 15 Millionen müsste der Verein per Kredit finanzieren.

Ein großes Wagnis, zumal nicht klar ist, ob's bei den Baukosten bleibt. Bisher sind die Planungen nicht mal über die Phase zwei hinausgekommen.

"Weder der DSC als Nutzer noch der DSC als Gesamtverein wird eine Harakiri-Aktion machen", stellte Hubert Körner, Vorsitzender der Volleyball-Abteilung, unmissverständlich zuletzt klar.