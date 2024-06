DSC angelt sich Nationalspielerin: Darum sorgt Marta Levinska für ein Novum

Dresden - Die DSC-Schmetterlinge sind seit dem heutigen Donnerstag auf der so wichtigen Diagonal-Position doppelt und damit komplett besetzt.

Marta Levinska (23) trägt künftig das DSC-Trikot. © DSC

Der Verein vermeldete die Verpflichtung von Marta Kamelija Levinska.

Mit der 22-jährigen Nationalspielerin steht erstmals eine Lettin im Kader des sechsmaligen deutschen Meisters.

Vor einer Woche war bereits die Vertragsunterschrift von Diagonal-Angreiferin Eva Zatkovic (22) aus Slowenien vermeldet worden.



Levinska wechselt von PTT Spor Ankara aus der türkischen Liga nach Dresden.

Zuvor hatte sie in ihrer Heimat in Riga und anschließend für die Arizona State University in den USA gespielt.

"Marta war im College eine sehr dominante Diagonal-Angreiferin, die mit ihrer linken Hand viel zum Erfolg ihrer Teams beigetragen hat. Ich war von Anfang an überzeugt von ihren Fähigkeiten und bin mir sicher, dass sie ein großes Entwicklungspotenzial hat. Ich bin gespannt, wie schnell sie sich an die Bundesliga anpassen wird", freut sich DSC-Chefcoach Alex Waibl über den insgesamt fünften Neuzugang für die kommende Saison.