DSC beim Pokalschreck! Waibl setzt auf Rotation

Dresden - Die DSC-Volleyballerinnen müssen am heutigen Samstag um 17 Uhr zum Auftakt der Achtelfinal-Duelle bei Pokalschreck VC Stralsund II antreten.

Mittelblockerin Lena Linke (19, l.) soll beim Pokalspiel in Stralsund Spielpraxis sammeln. © Lutz Hentschel

Verrückt: Zum Pokalschreck ist der VC Stralsund II ausgerechnet für die erste Mannschaft seines Vereins geworden.

Im Regionalpokal warf der aktuelle Tabellen-Fünfte der 3. Liga Nord die favorisierten Wildcats, den Sechsten der 2. Bundesliga Pro, aus dem Rennen. Und freut sich nun auf das Duell mit dem Erstligisten aus Dresden.

Trotz des Drei-Klassen-Unterschieds warnt DSC-Chefcoach Alex Waibl (55): "Wir fahren am Spieltag hin - was die Mädels nicht gewohnt sind, sitzen sechs Stunden im Bus. Und wir haben nichts an Infos, keine Videos vom Gegner. Für Stralsund wird es das Spiel des Jahres. Deshalb ist es wichtig, dass wir gleich zu Stabilität finden."

Waibl redet die Aufgabe aber auch nicht schwerer, als sie ist: "Soweit ich mich erinnere, hat im DVV-Pokal noch nie eine unterklassige Mannschaft einen Erstligisten aus dem Rennen geworfen."

Der Trainer will die Partie an der Ostsee zur Rotation nutzen. "Es wird Änderungen in der Startformation geben. Und dann werde ich im Laufe des Spiels wechseln. Es muss sich aber gut anfühlen."