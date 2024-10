Zweiter Sieg im zweiten Spiel: DSC dominiert Derby gegen Erfurt!

Im zweiten Satz war es zunächst dasselbe Bild: Dresden dominierte und ging schnell in Führung - 11:6. Lemmens zeigte beim schnellen Spiel über die Mitte mehrfach ihre Qualität - und es wurde noch deutlicher. Straube und Co. führten 19:11.

In der Startformation der DSC-Girls nahm Waibl im Vergleich zum Wochenende nur eine Änderung vor: Neben Sarah Straube, Emma Clothier, Lorena Lorber Fijok, Nathalie Lemmens und Marta Levinska startete auch Victoria Demidova, die gegen Aachen zur Spielerin des Spiels gewählt wurde. Dafür nahm Julie Lengweiler auf der Bank Platz. Als Libera agierte Patricia Nestler.

Die DSC-Schmetterlinge ließen am Ende keine Zweifel mehr aufkommen. © Sebastian Dühring

Anschließend schlichen sich einige Fehler beim Team von Waibl ein - Erfurt war plötzlich wieder da. Und auch ein Doppelwechsel sowie zwei Auszeiten sorgten nicht für die nötige Sicherheit. Schwarz-Weiß glich sogar zum 20:20 aus.

Ein Straube-Ass, Levinska mit einem Angriffsschlag und Demidova per Block besorgten aber den Satzball für den DSC. Zum Satzgewinn war es dann Lemmens, die den Ball aufs Parkett drückte.

Im dritten Satz ließen die DSC Schmetterlinge nichts mehr anbrennen und machten es am Ende sogar deutlich. Straube besorgte mithilfe ihrer Aufschläge eine deutliche 4:0-Führung.

Erfurt verlor in diesem Satz komplett den Faden, Dresden setzte sich kontinuierlich ab. 7:1, 12:3 und dann 17:7 lauteten die Zwischenstände. Demidova schlug vor 738 Zuschauern in der Erfurter Riethsporthalle den Block zum entscheidenden 25:11 an.

Beim zweiten Saisonsieg glänzte auch wieder Levinska, die auch zur besten Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde.