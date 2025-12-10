DSC-Finaltraum platzt bei Overtime-Krimi in Suhler Wolfsgrube

Suhl - Es war das erwartet spannende Spiel zwischen den DSC-Volleyballerinnen und dem VfB Suhl um den Einzug ins Pokalfinale. In einer wendungsreichen Partie platzte für die Dresdnerinnen mit der 2:3-Niederlage (29:27, 20:25, 18:25, 25:16, 12:15) der Traum von der Titelverteidigung in Mannheim.

DSC-Ass Jette Kuipers (h.) konnte das Aus an alter Wirkungsstätte nicht verhindern. © Bastian Frank

Es ging direkt im ersten Abschnitt in die Verlängerung, in der die DSC-Mädels vier Satzbälle abwehrten. Ihre erste eigene Chance nutzten sie unter Suhler Hilfe. Zuerst war Sanaa Dotsons Angriff zu lang, dann verfehlte Roosa Laakkonen das Feld - 1:0 für den DSC.

Genau diese Fehler stellten die Thüringerinnen dann aber ab. Zwangsläufig folgte nicht nur der Satz-Ausgleich, sondern sogar die Führung. Denn die Probleme hatte plötzlich der Titelverteidiger.

Exemplarisch: In der Annahme stimmte die Absprache zwischen Patricia Nestler und Lorena Lorber Fijok nicht.

Die beiden standen sich gegenseitig im Weg - und Suhl dominierte auch den dritten Abschnitt.