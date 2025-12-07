DSC quält sich bei Tabellen-Schlusslicht zum Sieg

Borken - Einen Klassenunterschied gab es beim 3:0-Sieg (25:20, 25:21, 25:16) der DSC-Schmetterlinge in Borken nicht - eher im Gegenteil. Die Dresdnerinnen taten sich beim noch punktlosen Tabellenschlusslicht schwer, hatten aber zwei Asse im Ärmel.

In Borken sammelte DSC-Diagonalangreiferin Rosa Entius (l.) Einsatzminuten - Marta Levinska kam nur dosiert aufs Feld. © Lutz Hentschel

"Was wir wollten, haben wir erreicht: Alle drei Punkte, ein solides Spiel, Marta Levinska und Miku Akimoto konnten wir ein bisschen schonen", sagte DSC-Coach Alex Waibl. Komplett auf seine beiden Punktegarantinnen verzichten konnte er vor dem Pokalhalbfinale am Mittwoch in Suhl aber nicht.

Ersatz-Diagonalangreiferin Rosa Entius war zwar hellwach und bestrafte direkt die erste schlechte Annahme des Gegners. So konsequent blieb der Pokalsieger aber nicht.

Denn in allen Sätzen brauchte es die DSC-Asse. In den ersten beiden Durchgängen kam Levinska jeweils zur Entscheidung aufs Feld, im dritten Abschnitt spielte Akimoto durch.