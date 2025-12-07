DSC quält sich bei Tabellen-Schlusslicht zum Sieg
Borken - Einen Klassenunterschied gab es beim 3:0-Sieg (25:20, 25:21, 25:16) der DSC-Schmetterlinge in Borken nicht - eher im Gegenteil. Die Dresdnerinnen taten sich beim noch punktlosen Tabellenschlusslicht schwer, hatten aber zwei Asse im Ärmel.
"Was wir wollten, haben wir erreicht: Alle drei Punkte, ein solides Spiel, Marta Levinska und Miku Akimoto konnten wir ein bisschen schonen", sagte DSC-Coach Alex Waibl. Komplett auf seine beiden Punktegarantinnen verzichten konnte er vor dem Pokalhalbfinale am Mittwoch in Suhl aber nicht.
Ersatz-Diagonalangreiferin Rosa Entius war zwar hellwach und bestrafte direkt die erste schlechte Annahme des Gegners. So konsequent blieb der Pokalsieger aber nicht.
Denn in allen Sätzen brauchte es die DSC-Asse. In den ersten beiden Durchgängen kam Levinska jeweils zur Entscheidung aufs Feld, im dritten Abschnitt spielte Akimoto durch.
"Wenn es darauf ankam, haben wir unsere Sachen richtig gemacht. Deswegen bin ich sehr einverstanden, wie das gelaufen ist", so Waibl. Geglänzt haben seine Mädels nicht. Mussten sie aber auch nicht.
Titelfoto: Lutz Hentschel