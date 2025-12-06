Neuland für Waibl! DSC-Coach vor Premiere in Borken

Borken - Es gibt einen neuen Eintrag auf der Volleyball-Landkarte von DSC -Coach Alex Waibl. Auf die Skurios Borken ist der 57-Jährige bisher noch nicht getroffen. Das soll am Sonntag in der Mergelsberg-Sporthalle (15 Uhr) aber auch die einzige Premiere bleiben.

Auf Borken trifft DSC-Coach Alex Waibl (57) am Sonntag zum ersten Mal. © Lutz Hentschel

Denn auf ihren ersten Bundesliga-Sieg warten die Gastgeberinnen noch. Ihren bisher einzigen Satz sicherten sie sich im Aufsteiger-Duell gegen Hamburg, mehr sprang für den Neuling nicht heraus.

Dabei haben die Nordrhein-Westfälinnen prominente Unterstützung an Bord: Kira Walkenhorst (35) ist seit dieser Saison Co-Trainerin beim Verein an der niederländischen Grenze. Zu positiven Erlebnissen auf dem Feld konnte aber auch die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016 noch nicht beflügeln.

Eine Auswärtsaufgabe, die der DSC kennt. "Wir brauchen Konzentration. Wir hatten immer ein bisschen Mühe in dieser Art von Spiel", so Waibl. Denn auch im Pokal bei Emlichheim oder in der Bundesliga in Hamburg traten die Dresdnerinnen als großer Favorit an - und taten sich auf dem Parkett unfassbar schwer.