DSC gegen Meister Stuttgart nicht chancenlos: Auftritt "macht Mut"

Die kann der Coach seinen beiden Leistungsträgern aktuell nicht ausreichend gewähren. Deshalb werde auch weiterhin an einer Dauerlösung gearbeitet.

"Das Element mit dem Doppelwechsel haben wir im Moment eben nicht", sprach Waibl einen Punkt an, der das Spiel hätte verändern können. Um in den entscheidenden Momenten voll da zu sein, brauchen Sarah Straube (22) und Marta Levinska (23) regelmäßig eine Verschnaufpause.

Weil die Schwäbinnen dann doch zu ihrem Spiel fanden und die DSC-Schmetterlinge "ein paar Sachen zur falschen Zeit" machten, wurde die Partie nicht nur ausgeglichener. Stuttgart holte sich sogar drei Durchgänge in Folge zum Auswärtssieg. Daran änderte auch die mit 3000 Zuschauern ausverkaufte Margon Arena nichts.

"Man hat gesehen, dass wir eine gute Trainingswoche hatten, sind gut ins Spiel reingekommen", attestierte der 56-Jährige seinen Mädels einen großartigen ersten Satz. In dem waren sie in allen Bereichen besser als der amtierende Meister, spielten eine stärkere Abwehr und waren im Angriff viel effektiver.

Gemischte Gefühle bei DSC-Coach Alex Waibl (56): Gute Leistung gegen den Meister, ein Problem bleibt dennoch. © Lutz Hentschel

"Unterm Strich haben wir aber sehr, sehr viel, sehr richtig gemacht. Das macht uns Mut für die Zukunft", war Waibl mit dem Auftritt seiner Spielerinnen trotzdem sehr zufrieden.

Eine wichtige Erkenntnis aus Dresdner Sicht, denn das Duell gegen Stuttgart war nur der Auftakt in die Knallerwochen: Es geht jetzt zweimal gegen Schwerin, bereits am Mittwoch müssen die DSC-Schmetterlinge in Mecklenburg-Vorpommern ran.

Zum Abschluss heißt der Gegner dann wieder Stuttgart.