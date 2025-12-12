DSC kann Pokal-Triumph nicht wiederholen: Fürs Finale fehlt die Konsequenz

Dresden - Die Halbfinalpartie in Suhl glich dem Bundesliga-Aufeinandertreffen Mitte Oktober in vielerlei Hinsicht. Einen gravierenden Unterschied gab es aber: Im Tiebreak behielten diesmal nicht die DSC-Schmetterlinge die Oberhand und mussten den Suhlerinnen schließlich beim Jubeln zuschauen .

Beim Jubel der Suhlerinnen blieb den DSC-Mädels nur die Zuschauerrolle. © Bastian Frank

"Die kleinen Chancen, in denen wir den Ball sauber aus dem Feld zuspielen und dann angreifen können, die spielen wir einfach nicht konsequent", ärgerte sich Alexander Waibl (57), Trainer des noch amtierenden Pokalsiegers, über die vergebenen Möglichkeiten im Tiebreak: "Das kannst Du Dir in diesen Phasen einfach nicht erlauben."

Zudem bekamen die Dresdnerinnen ihr sonst so starkes Blockspiel nicht in die Wolfsgrube transportiert. Bei Suhl scorte sowohl Diagonalangreiferin Monika Brancuska (21) und Außenangreiferin Foley Mackenzie (23) zwei Spielerinnen über 20 Punkte.

Besonders bitter aus DSC-Sicht: Mit dem Aus im Pokal ist die beste und womöglich einzige Chance auf einen weiteren Titel im Trophäenschrank in dieser Saison futsch.

Denn nach dem Supercup, den die Dresdnerinnen gegen Schwerin holten, braucht es im nationalen K.o.-Wettbewerb nur vier Siege bis zum Triumph.