DSC-Knaller in Stuttgart! So klappt das Wunder beim Meister

Das zeigt klar, der Dresdner Abwehrriegel braucht am Sonntag einen überragenden Tag. "Sie sind in allen Elementen sehr gut, ich sehe wenige Schwächen."

Dass am Sonntag eine herausragende Leistung nötig ist, um mit Zählbarem vom amtierenden Meister heimzukehren, ist dem 57-Jährigen klar: "Wir müssen in unseren Flow kommen und uns in einen Rausch spielen. So kann es funktionieren."