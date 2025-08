Endlich sind sie da! Zwei Neue legen beim DSC los

Die ersten beiden DSC-Neuzugänge sind da: Emma Grome (22) und Amanda Siksna (22) landeten am Dienstag in Dresden. © Lutz Hentschel

"Mein Flug hierher war wirklich gut. Es war ein langer Tag, aber mein Papa Carl war bei mir, was wirklich schön war. Er hat mich durch alle Flughäfen navigiert und mir mit meiner Katze Domino geholfen", sagt Grome.

Die neue Dirigentin der Dresdnerinnen startete bereits Montag, 14.10 Uhr (Ortszeit) in ihrem Heimatstaat Ohio von Cincinnati nach Chicago. Über Frankfurt/Main ging es für sie, ihren Vater und die Samtpfote in die sächsische Landeshauptstadt. In Dresden sind sie am Dienstag, 10.25 Uhr gelandet.

In Frankfurt kreuzten sich bereits die Wege mit ihrer neuen Teamkollegin Amanda. Die ebenfalls 22-Jährige flog aus Toronto in die Mainmetropole, ehe es dann mit derselben Maschine weiter nach Elbflorenz ging. "Es lief alles reibungslos", so die Kanadierin.

Jetzt müssen sich die neue Zuspielerin und die Mittelblockerin um das Bürokratische kümmern. "Im Büro organisieren wir uns jetzt erst einmal und vereinbaren alle notwendigen Termine", erklärt Siksna. "Damit alles bereit ist, wenn wir mit dem Training beginnen", pflichtet Grome bei.