DSC nimmt Pokalhürde souverän und freut sich über Auslosung

Dresden - Knapper als gewollt, aber schlussendlich souverän buchten die DSC-Schmetterlinge das Viertelfinalticket im DVV-Pokal. Dort warten nach dem 3:0-Erfolg (25:23, 25:22, 25:12) gegen Zweitligist Emlichheim am 22. oder 23. November die Ladies in Black Aachen.

DSC-Trainer Alex Waibl und seine Damen empfangen die Ladies in Black Aachen. © Lutz Hentschel

Die gute Nachricht: Die Losfee meinte es gut, das Duell der Bundesligisten steigt in Margon Arena.

"Aachen ist in einer super Verfassung, das wird eine schwierige Aufgabe. Aber wir freuen uns, dass es ein Heimspiel geworden ist", sagte DSC-Coach Alex Waibl.

Im Achtelfinale roch es in der Vechtetalhalle bei 8:14-Rückstand der Dresdnerinnen nur kurz nach Überraschung.