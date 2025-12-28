Vor Flacht liegt Waibl flach! Doppelte Premiere beim DSC

Weissach - Das letzte Spiel der Hinrunde steht für die DSC-Schmetterlinge an. Bei Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht treten die Dresdnerinnen zum ersten Mal überhaupt an - nicht das einzige Novum am Sonntag (15 Uhr).

DSC-Premiere: Beim Spiel in Flacht vertritt Lukasz Marciniak (35, r.) seinen erkrankten Cheftrainer Alex Waibl (57). © Lutz Hentschel

Denn an der Seitenlinie gibt es ein ungewohntes Bild: Chefcoach Alex Waibl liegt flach. Die Reise nach Baden-Württemberg kann der 57-Jährige nicht antreten. Sein Co-Trainer Lukasz Marciniak (35) vertritt ihn beim Tabellenletzten.

Für den Polen ist die Cheftrainer-Vertretung aber nur in Dresden Neuland: "Es ist nicht mein erstes Mal in der Bundesliga. Zuvor hatte ich in Potsdam und Suhl bereits einige Male die Gelegenheit, das Team während der Spiele zu leiten." Vor seiner Stelle beim DSC war er bei beiden Vereinen Co-Trainer.

Bedenken bei der ungeplanten Premiere braucht definitiv niemand zu haben. Seit 2024 ist Marciniak Chefcoach des norwegischen Nationalteams der Herren.

"Natürlich ist das keine normale Situation und jeder würde gerne mit der kompletten Mannschaft antreten, aber unser Team konzentriert sich weiterhin auf seine Ziele", so der 35-Jährige. "Das Spiel gegen Flacht ist die nächste Etappe und wir werden dorthin fahren, um das Spiel zu gewinnen."