Beste Angreiferin der Schweizer Liga: DSC zieht nächsten starken Neuzugang an Land
Dresden - Es ist die nächste Verpflichtung, die aufhorchen lässt! Der DSC bastelt weiter an einem bärenstarken Kader für die kommende Saison und hat sich die Dienste der US-amerikanischen Außennangreiferin Morgan Geddes (24) gesichert.
Sie wechselt vom VBC Cheseaux an die Elbe, spielte dort in der ersten Schweizer Liga. In der abgelaufenen Saison war sie dort in der Rubrik "Angriff" auf Platz eins, auch ihr Aufschlag ist richtig stark.
"Morgan ist eine sehr physische Spielerin, die über sehr viel Angriffspotenzial verfügt und uns mehr Durchschlagskraft bringen soll. Ich sehe in ihr großes Entwicklungspotenzial, an dessen weiterer Entfaltung wir in dieser Saison gemeinsam arbeiten wollen", sagt Trainer Alexander Waibl (58).
Nach Zuspielerin Sarah Straube (24), Diagonalangreiferin Lena Kindermann (26) und Außenangreiferin Mackenzie Foley (24) ist sie offiziell der vierte Neuzugang für die kommende Spielzeit.
"Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, hier für den DSC aufzulaufen. Ich freue mich riesig darauf, von den Trainern zu lernen und gemeinsam mit dieser talentierten Mannschaft zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, alle in Dresden kennenzulernen", sagt Geddes.
Morgan Geddes spielte schon in Schweden und der Schweiz
Der DSC ist für die Außenangreiferin die dritte Station außerhalb ihres Heimatlandes. Nach ihrer Zeit am College in den USA wechselte sie 2024 zunächst zu Örebro VBS nach Schweden, in der vergangenen Saison schlug sie dann in der Schweiz auf.
Mit einer Größe von 1,88 Meter bringt Geddes perfekte Voraussetzungen für ihre Position mit. Die Verantwortlichen beim DSC haben die Hoffnung, "dass sie ihr vorhandenes Potenzial in Dresden voll entfalten kann. Der DSC bietet der US-Amerikanerin das optimale Umfeld, um den nächsten großen Entwicklungsschritt im professionellen Volleyball zu gehen und zu einer wichtigen Stütze des Teams heranzureifen", heißt es in der Mitteilung.
Mit ihr, Mackenzie Foley, Jette Kuipers und Teresa Ziegenbalg hat der Verein nun vier Außenangreiferinnen im Kader.
Titelfoto: Morgan Geddes/privat