Beste Angreiferin der Schweizer Liga: DSC zieht nächsten starken Neuzugang an Land

Dresden - Es ist die nächste Verpflichtung, die aufhorchen lässt! Der DSC bastelt weiter an einem bärenstarken Kader für die kommende Saison und hat sich die Dienste der US-amerikanischen Außennangreiferin Morgan Geddes (24) gesichert.

Morgen Geddes (24) ist der vierte Neuzugang des DSC. © Morgan Geddes/privat

Sie wechselt vom VBC Cheseaux an die Elbe, spielte dort in der ersten Schweizer Liga. In der abgelaufenen Saison war sie dort in der Rubrik "Angriff" auf Platz eins, auch ihr Aufschlag ist richtig stark.

"Morgan ist eine sehr physische Spielerin, die über sehr viel Angriffspotenzial verfügt und uns mehr Durchschlagskraft bringen soll. Ich sehe in ihr großes Entwicklungspotenzial, an dessen weiterer Entfaltung wir in dieser Saison gemeinsam arbeiten wollen", sagt Trainer Alexander Waibl (58).

Nach Zuspielerin Sarah Straube (24), Diagonalangreiferin Lena Kindermann (26) und Außenangreiferin Mackenzie Foley (24) ist sie offiziell der vierte Neuzugang für die kommende Spielzeit.

"Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, hier für den DSC aufzulaufen. Ich freue mich riesig darauf, von den Trainern zu lernen und gemeinsam mit dieser talentierten Mannschaft zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, alle in Dresden kennenzulernen", sagt Geddes.