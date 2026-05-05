Hickhack um Margon Arena: Jetzt startet doch die Sanierung!

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Das ewige Hin und Her um die Margon Arena endet mit dem Start der Sanierung.

Von Enrico Lucke

Dresden - Dass sein Wohnzimmer mal saniert wird, daran hatte DSC-Coach Alex Waibl (58) wohl kaum mehr zu hoffen gewagt. Doch es geschehen Wunder. "Die Sanierung der Margon Arena kann noch im Mai dieses Jahres beginnen", verkündete Sportbürgermeister Jan Donhauser vergangene Woche. Im ersten Schritt soll "die Betriebssicherheit und -fähigkeit" gesichert werden.

Der neue Spielboden kommt zwar erst im Sommer 2027 für den DSC, aber zumindest startet die Sanierung.
Der neue Spielboden kommt zwar erst im Sommer 2027 für den DSC, aber zumindest startet die Sanierung.  © Lutz Hentschel

"Dafür hat der Stadtrat den Weg freigemacht", so der Bürgermeister. "Es wird höchste Zeit, dass wir die seit fast zehn Jahren gegebenen Versprechungen umsetzen und zumindest einen Teil der Modernisierung und damit nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit Wirklichkeit werden lassen." Der Hauptteil der Maßnahmen wird 2027 erfolgen.

"Dann sollen der Sportboden der Arena erneuert, sämtliche Beleuchtungen auf LED-Technologie umgestellt sowie Maßnahmen zur energetischen Sanierung umgesetzt werden", so Donhauser.

"Die durch die Bundesförderung frei werdenden Mittel in Höhe von 2,25 Millionen Euro sollen verwendet werden, um zur technischen Sanierung eine deutliche strukturelle Verbesserung herzustellen."

Nach Jahren des Einforderns: Alex Waibl (58) darf sich zumindest über eine kleine Auffrischungs-Kur seines Wohnzimmers freuen.
Nach Jahren des Einforderns: Alex Waibl (58) darf sich zumindest über eine kleine Auffrischungs-Kur seines Wohnzimmers freuen.  © Lutz Hentschel
Gab grünes Licht für die Sanierung der Margon Arena: Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU).
Gab grünes Licht für die Sanierung der Margon Arena: Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU).  © Eric Münch

Dafür wird eine weitere Vorlage zum Beschluss vorbereitet. Eine Sperrung der Halle für die beiden Hauptnutzer – die DSC-Volleyballerinnen und die Basketballer der Dresden Titans – ist nicht geplant. Grund: Die Arbeiten sollen in den spielfreien Zeiten erfolgen.

Titelfoto: Fotomontage (3): Lutz Hentschel (2), Eric Münch

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