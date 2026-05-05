Hickhack um Margon Arena: Jetzt startet doch die Sanierung!

Dresden - Dass sein Wohnzimmer mal saniert wird, daran hatte DSC -Coach Alex Waibl (58) wohl kaum mehr zu hoffen gewagt. Doch es geschehen Wunder. "Die Sanierung der Margon Arena kann noch im Mai dieses Jahres beginnen", verkündete Sportbürgermeister Jan Donhauser vergangene Woche. Im ersten Schritt soll "die Betriebssicherheit und -fähigkeit" gesichert werden.

Der neue Spielboden kommt zwar erst im Sommer 2027 für den DSC, aber zumindest startet die Sanierung. © Lutz Hentschel

"Dafür hat der Stadtrat den Weg freigemacht", so der Bürgermeister. "Es wird höchste Zeit, dass wir die seit fast zehn Jahren gegebenen Versprechungen umsetzen und zumindest einen Teil der Modernisierung und damit nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit Wirklichkeit werden lassen." Der Hauptteil der Maßnahmen wird 2027 erfolgen.

"Dann sollen der Sportboden der Arena erneuert, sämtliche Beleuchtungen auf LED-Technologie umgestellt sowie Maßnahmen zur energetischen Sanierung umgesetzt werden", so Donhauser.

"Die durch die Bundesförderung frei werdenden Mittel in Höhe von 2,25 Millionen Euro sollen verwendet werden, um zur technischen Sanierung eine deutliche strukturelle Verbesserung herzustellen."