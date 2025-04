DSC: Schmetterlinge geben heute "volles Rohr" für den Meistertitel

Schwerin - Viel Zeit blieb den DSC-Schmetterlingen nicht zur Regeneration. Donnerstagmorgen, 7 Uhr, kamen sie zurück in Dresden an. Freitagmittag ging es weiter nach Schwerin. Da steigt am Samstag (18.30 Uhr) der Auftakt in die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft.