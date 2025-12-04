Steiler Aufstieg! DSC stattet Eigengewächs mit Profivertrag aus

Dresden - Was für ein steiler Aufstieg. Die 18-jährige Florentine Rosemann (18) hat beim Bundesligisten Dresdner SC ihren ersten Profivertrag erhalten. Er hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Florentine Rosemann (18, r.) ist Schülerin am Dresdner Sportgymnasium und strebt im Frühjahr 2026 ihr Abitur an. © Lutz Hentschel

Rosemann ist ein echtes Dresdner Eigengewächs. Am Talentestützpunkt machte sie als Volleyballerin ihre ersten Schritte. Über den Landes- ging es weiter zum Bundesstützpunkt und damit in die 2. Bundesliga.

Auch international sorgte Florentine für Furore, bei den European Championships der "U17" wurde sie 2023 als beste Angreiferin ausgezeichnet.

Als Spielerin des VC Olympia Dresden rückte die 1,90 Meter große Mittelblockerin zum Saisonbeginn mit einem Doppelspielrecht in den Bundesliga-Kader des DSC auf und kam sogar schon in der Champions League zum Einsatz.