Steiler Aufstieg! DSC stattet Eigengewächs mit Profivertrag aus
Dresden - Was für ein steiler Aufstieg. Die 18-jährige Florentine Rosemann (18) hat beim Bundesligisten Dresdner SC ihren ersten Profivertrag erhalten. Er hat eine Laufzeit von zwei Jahren.
Rosemann ist ein echtes Dresdner Eigengewächs. Am Talentestützpunkt machte sie als Volleyballerin ihre ersten Schritte. Über den Landes- ging es weiter zum Bundesstützpunkt und damit in die 2. Bundesliga.
Auch international sorgte Florentine für Furore, bei den European Championships der "U17" wurde sie 2023 als beste Angreiferin ausgezeichnet.
Als Spielerin des VC Olympia Dresden rückte die 1,90 Meter große Mittelblockerin zum Saisonbeginn mit einem Doppelspielrecht in den Bundesliga-Kader des DSC auf und kam sogar schon in der Champions League zum Einsatz.
"Flo bringt alles mit was nötig ist, um eine richtig gute Mittelblockerin zu sein. Sie ist physisch sehr präsent und hat großes Potenzial", sagt DSC-Chefcoach Alex Waibl (57). "Wichtig wird nun sein, Schule und Sport bestmöglich miteinander zu vereinen."
Titelfoto: Lutz Hentschel