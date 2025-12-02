DSC-Mädels empfangen "bestes Team der Welt": Nestler will Conegliano "ärgern"
Dresden - Durch die Qualifikation für die Champions League stand fest: Der DSC darf sich mit den allerbesten Teams Europas messen. Imoco Volley Conegliano, eine der besten, wenn nicht sogar die beste Mannschaft des Wettbewerbs, verlangt den Dresdnerinnen in der Margon Arena am Dienstag (19 Uhr) alles ab.
"Einfach Vollgas geben", nimmt sich Patricia Nestler (24) vor: "Das ist mit das beste Team der Welt."
Monica De Gennaro, Nestlers Libera-Pendant bei Conegliano, steht bildlich für die Power und Qualität, mit der die Italienerinnen nach Sachsen kommen.
Die 38-Jährige war bei allen acht Meistertiteln ihres Vereins dabei. Sie gewann dreimal die Champions League, zuletzt zweimal in Folge.
Zur Klub-WM, die in einer Woche in São Paulo ausgetragen wird, reist die Olympiasiegerin mit ihrem Team als Titelverteidiger und großer Favorit an.
Dazu heimste die Italienerin nahezu jede individuelle Auszeichnung ein, gilt als beste Libera überhaupt.
Dresdner SC: Schon ein Satzgewinn wäre gegen das italienische Spitzenteam ein Erfolg
"Ich glaube, das muss man realistisch sehen. Aber die Chance, eben gegen diese Spieler auf dem Feld zu stehen, ist einfach nur toll und dann probieren wir, sie ein bisschen zu ärgern.
Oft sind wir in der Favoritenrolle und müssen durchziehen. Heut sind wir's nicht. Dann wollen wir erst mal sehen, was die hier aufs Parkett bringen", schickt die DSC-Kapitänin eine Kampfansage in Richtung des italienischen Spitzenteams.
Ihr Trainer bringt es in aller Knappheit auf den Punkt: "Das wird ein ganz anderer Schnack."
Denn klar ist: Schon ein Satzgewinn für das Team des 57-Jährigen käme einer Sensation gleich.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/NurPhoto; Lutz Hentschel