Mit Schwung ins Highlight! Kann der DSC gegen Europas Elite bestehen?

Dresden - Selber Gegner, selbe Zeit, selber Ort, selbes Ergebnis. Auch eine Woche nach dem Halbfinaleinzug bezwangen die DSC -Schmetterlinge den Gast aus Aachen 3:0 (25:21, 25:20, 32:30) . Mit 2685 Zuschauer sahen diesmal aber über 500 mehr den glatten Sieg in der Margon Arena.

Marta Kamelija Levinska (24, r.) ballerte Aachen das Leder nur so um die Ohren. © Lutz Hentschel

Diesmal hatte DSC-Coach Alex Waibl (57) zwei Asse im Ärmel. Zum einen entschied Marta Levinska (24) das Duell der Diagonalangreiferinnen deutlich für sich. Erneut scorte sie 21 Mal. Ihre Gegenüber, Celine Jebens (21), hielt da im Pokal-Rückspiel nicht mit.

Der andere Trumpf hieß Lorena Lorber Fijok (22). Eigentlich nur für den Aufschlag und die Abwehr geplant, griff die Slowenin erstmals nach ihrer Verletzung wieder an.

"Im zweiten Satz ist mir der Rückwechsel ein bisschen entgangen", gestand ihr Trainer. "Im dritten hat man dann gemerkt, dass wir ihre Energie brauchen."

Vier Matchbälle ließ der Pokalsieger im Monstersatz liegen, im fünften klappte es dann - ganz zur Freude von Patricia Nestler (24).