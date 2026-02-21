DSC surft auf Europapokal-Welle zum Bundesliga-Heimspiel: "Überragend gut"

Dresden - "Alles, was wir uns vorgenommen haben, ist aufgegangen", sagte DSC-Coach Alex Waibl (57) zum Matchplan nach dem perfekten Abend mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel gegen Mulhouse .

Jubel beim Dresdner SC nach dem klaren 3:0-Sieg: Patricia Nestler (24, v.l.), Jette Kuipers (23) und Emma Grome (23). © Lutz Hentschel

"Wir haben eigentlich über alle Positionen Punkte machen können", so der 57-Jährige: "Da kann man niemanden rausnehmen, das war einfach super kompakt."

Genau das machte er im Anschluss aber mit seinem Sonderlob für den Auftritt seiner Kapitänin Patricia Nestler (24): "Wir haben überragend gut in der Abwehr gespielt. Patti mit ihrem besten Spiel, das ich von ihr jemals gesehen habe, in der Annahme und in der Abwehr, einfach ein überragendes Spiel."

"Da war es fast ein bisschen schade, dass nur 2079 Zuschauer in der Margon Arena dabei waren. Nur, weil im internationalen Geschäft in dieser Saison immer über 2500 Fans da waren. "Die, die gekommen sind, wurden gnadenlos belohnt", fasste Waibl zusammen.

Und die, die da waren, machten Stimmung, als wären es einige Hundert mehr. "Gerade im dritten Satz, was war das für eine Stimmung? Da haben uns die Fans einfach getragen", so Nestler.

"Die Ausgangslage für das Rückspiel ist natürlich optimal. Ausruhen dürfen wir uns darauf aber nicht", fiel das Fazit der 24-Jährigen aus.