Ost-Klassiker steht an: Nächste "Challenge" für DSC!

Schwerin - "So viele Spiele auf so hohem Niveau zu spielen, das ist natürlich eine Challenge", sagte DSC -Kapitänin Patricia Nestler (24) zum engen Terminkalender, der für die Dresdnerinnen direkt das nächste Highlight-Match bereithält: Am Samstag steigt der Ost-Klassiker in Schwerin (17.15 Uhr).

Zwei Mal mussten Marta Levinska (24, h.) & Co. diese Saison schon gegen Schwerin ran - zwei Mal gewann der DSC. © Lutz Hentschel

"Aber genau das bringt uns weiter. Wir müssen auf hohem Niveau spielen, um uns weiterzuentwickeln", fuhr die Libera fort. Schon zum dritten Mal in dieser Saison heißt es Vizemeister gegen Meister des Vorjahres - beide Male gewann das aus Sachsen: 3:1 im Supercup Anfang Oktober, 3:2 im Bundesliga-Vergleich einen Monat später.

Das Problem aus Dresdner Sicht: So richtig ausrechenbar sind die Mecklenburgerinnen trotzdem nicht.

"Es nicht ganz so leicht vorherzusehen, mit wem sie spielen", gibt DSC-Coach Alex Waibl (57) Einblick in seine Vorbereitung: "Man muss sich einstellen auf beide Zuspielerinnen und beide Diagonalangreiferinnen. Auf Außen kommen sogar alle vier Spielerinnen in Betracht. Da müssen wir variabel sein."