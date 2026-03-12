Zwei perfekte Sätze reichen DSC im Halbfinal-Hinspiel nicht!

Dresden - Zwei Sätze lang klappte am Donnerstagabend für die DSC-Schmetterlinge im Hinspiel des CEV-Cup-Halbfinals nahezu alles. Auch wenn es letztlich die 2:3 (25:23, 26:24, 14:25, 14:25, 10:15)-Niederlage gegen Reale Mutua Fenera Chieri gab – das war über weite Strecken bockstark.

Florentine Rosemann (r.) versenkte jeweils zum Satzgewinn für die DSC-Schmetterlinge. © Lutz Hentschel

"Ich bin einfach nur genervt", sagte Alex Waibl nach der Partie. Das hatte aus Sicht des DSC-Coaches einen einfachen Grund: "Zwei Sätze waren sehr stark, zwei dann sehr schwach."

Vom Start weg lief erst mal alles für den letzten verbliebenen deutschen Vertreter im internationalen Geschäft. Emma Grome ließ den ersten Aufschlag flattern, Marta Levinksa besorgte das erste Ass, Lorena Lorber Fijok donnerte doppelt durch den Block – und die Dresdnerinnen waren 9:3 vorn.

Ob es an den für die Italienerinnen ungewohnten Bällen, die bei den internationalen Wettbewerben gespielt werden, an der brutalen Unterstützung der 2921 Fans von den Rängen oder an der eigenen Courage lag, mit der die DSC-Mädels nach jedem Ball hechteten und nicht einen Punkt abschenkten, war im Grunde egal.

Das Resultat sprach für sich: drei Satzbälle für die Dresdnerinnen. Aufschlag Chieri, Annahme DSC, Grome auf Florentine Rosemann und die Mittelblockerin nutzte die dritte Möglichkeit zur 1:0-Satzführung.