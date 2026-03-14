Mit blauem Auge davon gekommen: DSC schlägt Flacht im Tiebreak

Dresden - Zum Abschluss der Hauptrunde machten es die Volleyballerinnen des Dresdner SC beim 3:2 (25:23, 25:18, 22:25, 23:25, 15:11)-Sieg gegen die Binder Blaubären TSV Flacht deutlich spannender als gewollt. Zum Sprung in der Tabelle reichte das nicht. Das lag aber nicht nur am eigenen Ergebnis.

Der 3:2-Sieg gegen Flacht änderte für Alex Waibl (57, 2.v.r.) nichts mehr. Im Viertelfinale geht es gegen den USC Münster. © Lutz Hentschel

"Am Ende war es eh egal", brachte es Alex Waibl auf den Punkt: "Wir haben gewusst, wie es bei den anderen steht."

Die Unterstützung von Stuttgart in Schwerin blieb aus. Der Tabellenführer gewann zwar in Mecklenburg-Vorpommern, gab aber einen Punkt ab. Zudem siegte Suhl parallel in Aachen.

Somit stand für die DSC-Mädels, die am Abend bei der Sportlergala zur Mannschaft des Jahres gekürt wurden, unabhängig vom eigenen Ergebnis fest, dass es in der Tabelle weder vor noch zurück geht. Die Hauptrunde endet für die Dresdnerinnen auf dem vierten Rang.

Im Play-off-Viertelfinale ist damit der USC Münster am kommenden Samstag (17.15 Uhr) der erste Gegner in der Margon Arena. Spiel zwei steigt am Mittwoch beim Fünften.

Wie und wann es danach in der Best-of-Three-Serie weiter geht, entscheidet sich erst nach dem Rückspiel im CEV-Cup-Halbfinale bei Chieri am Mittwoch.