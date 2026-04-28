28.04.2026 13:22 Sensationelle Rückkehr von DSC-Zuspielerin Sarah Straube perfekt: "Ja, ich bin wieder da!"

Nationalmannschafts-Zuspielerin Sarah Straube ist zurück beim DSC. Sie wurde am Dienstag vom Verein offiziell präsentiert.

Von Tina Hofmann

Dresden - "Ja, ich bin wieder da": Mit diesen Worten betrat Sarah Straube (24) am Dienstag fast exakt ein Jahr nach ihrem Abschied aus Dresden den Pressekonferenzraum. Die Zuspielerin ist zurück beim DSC, für beide Seiten ist das nicht nur eine große Sensation, sondern vor allem eine Herzensangelegenheit. "Ich freue mich, wieder zurück zu sein, habe jedes Spiel verfolgt und hatte bei der Rückkehr in die Margon Arena Gänsehaut. Ich habe die Atmosphäre hier und in der Bundesliga vermisst", so die Nationalspielerin.

Zuspielerin Sarah Straube (24) kommt nach einem Jahr in Italien zurück nach Dresden. Dafür gibt es extra ein T-Shirt im Fanshop zu erwerben. © TAG24/Tina Hofmann Nach ihrem Abschied vom italienischen Erstliga-Klub Consolini Volley Anfang März besuchte sie zahlreiche Heimspiele des DSC, da stand ihre Rückkehr lange fest. Im Januar hatte sie sich hinter den Kulissen entschieden, wieder für den Supercup-Sieger und Vizemeister aufzulaufen. Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (38) überraschte Sarah Straube am Dienstag mit einem Willkommens-Geschenk: Sie überreichte der alten und neuen Nummer 18 des DSC ein Shirt, auf dem steht: "Einmal Dresden, immer Dresden. Welcome back Sarah." Das T-Shirt gibt es ab sofort im Fanshop, zum Preis von 29,90 Euro können es die Anhänger erwerben. Trotz des "Immer"-Spruchs gilt der Vertrag der Rückkehrerin erstmal nur für eine Saison. Der Kontakt zu Trainer Alexander Waibl (58) brach nie ab, um die Weihnachtszeit herum nahmen die Gespräche Fahrt auf. DSC Volleyball Suhl zu stark! Meister-Traum des DSC schon geplatzt "Wichtig war es mir, dass ich Sarah nicht in ihrer Entscheidung beeinflussen wollte. Das habe ich bei ihrem Abgang nicht und jetzt auch nicht. Ich freue mich natürlich sehr, dass sie sich entschieden hat, wieder in der Bundesliga zu spielen", so der Coach.

Sarah Straube (24) hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. © TAG24/Tina Hofmann

Sandra Zimmermann betont die Qualitäten und die Bedeutung von Trainer Alexander Waibl