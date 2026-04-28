Sensationelle Rückkehr von DSC-Zuspielerin Sarah Straube perfekt: "Ja, ich bin wieder da!"
Dresden - "Ja, ich bin wieder da": Mit diesen Worten betrat Sarah Straube (24) am Dienstag fast exakt ein Jahr nach ihrem Abschied aus Dresden den Pressekonferenzraum. Die Zuspielerin ist zurück beim DSC, für beide Seiten ist das nicht nur eine große Sensation, sondern vor allem eine Herzensangelegenheit. "Ich freue mich, wieder zurück zu sein, habe jedes Spiel verfolgt und hatte bei der Rückkehr in die Margon Arena Gänsehaut. Ich habe die Atmosphäre hier und in der Bundesliga vermisst", so die Nationalspielerin.
Nach ihrem Abschied vom italienischen Erstliga-Klub Consolini Volley Anfang März besuchte sie zahlreiche Heimspiele des DSC, da stand ihre Rückkehr lange fest. Im Januar hatte sie sich hinter den Kulissen entschieden, wieder für den Supercup-Sieger und Vizemeister aufzulaufen.
Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (38) überraschte Sarah Straube am Dienstag mit einem Willkommens-Geschenk: Sie überreichte der alten und neuen Nummer 18 des DSC ein Shirt, auf dem steht: "Einmal Dresden, immer Dresden. Welcome back Sarah." Das T-Shirt gibt es ab sofort im Fanshop, zum Preis von 29,90 Euro können es die Anhänger erwerben.
Trotz des "Immer"-Spruchs gilt der Vertrag der Rückkehrerin erstmal nur für eine Saison. Der Kontakt zu Trainer Alexander Waibl (58) brach nie ab, um die Weihnachtszeit herum nahmen die Gespräche Fahrt auf.
"Wichtig war es mir, dass ich Sarah nicht in ihrer Entscheidung beeinflussen wollte. Das habe ich bei ihrem Abgang nicht und jetzt auch nicht. Ich freue mich natürlich sehr, dass sie sich entschieden hat, wieder in der Bundesliga zu spielen", so der Coach.
Sandra Zimmermann betont die Qualitäten und die Bedeutung von Trainer Alexander Waibl
Aktuell bereitet er die Zuspielerin, aber auch Ex-DSC-Libera Lotte Goertz (21, Schwarz-Weiß Erfurt) in der Margon Arena auf die am Freitag beginnende Zeit bei der Nationalmannschaft vor.
Der Vertrag von Sarah Straube für den DSC gilt ab 1. Juli. "Mein Jahr in Italien war extrem cool, weil ich genau das bekommen habe, was ich wollte. Eine neue Erfahrung, ein neues Umfeld, ein anderer Trainer mit einer anderen Perspektive. Ich konnte viel lernen", sagt die 24-Jährige.
Aber sie weiß auch genau, dass Alex Waibl sie noch weiter voranbringen kann. "Die Reputation unseres Trainers spielt natürlich eine große Rolle. Er hat bewiesen, dass er Karrieren wie die von Laura Dijkema, Michelle Bartsch, Robin de Kruijf, Mareen von Römer, Camilla Weitzel und vielen anderen prägen kann und geprägt hat. Wir sind als Verein extrem stolz darauf und es ist für uns von einem nicht messbaren Wert, der extrem wertvoll ist", erklärte Zimmermann.
Für sie und den Verein sei die Rückkehr Straubes eine Herzensangelegenheit. "Wir hatten es Sarah zu verdanken, dass wir in der vergangenen Saison im Supercup und der Champions League antreten durften, jetzt wollen wir diese Geschichte gemeinsam schreiben", blickte die Geschäftsführerin voraus.
Zunächst geht es für Straube zur Auswahl, wo Ende August das große Highlight EM ansteht. Wird sie für diese nominiert, wird sie erst kurz vor Saisonbeginn zum DSC stoßen.
Titelfoto: TAG24/Tina Hofmann