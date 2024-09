Lächeln statt schmettern: DSC-Girls posieren mit besonderem Gast

Dresden - Die Spielerinnen wurden passend nach der Größe aufgestellt, die Haltung mit und ohne Ball abgestimmt. Einige Schmetterlinge mussten ihre schon etwas abgenutzten Knieschützer gegen neue tauschen. Dann schnell noch mal die Haare vor dem nächsten Windstoß richten und auf Kommando ein Lächeln für die Kameras aufsetzen. Am Mittwoch war Media Day bei den DSC-Volleyballerinnen .

Alljährlich ein spaßiges Muss: das Ballwurf-Foto. © Lutz Hentschel

Erst wurden draußen Mannschafts- und Porträtfotos aufgenommen, danach ging es im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Dresden weiter - insgesamt über fünf Stunden.

"Für die Liga, für Social Media, für die Anzeigetafel - alles, was wir über die Saison so brauchen, wird abgearbeitet", erklärte Beatrice Dömeland, die für das gesamte Projekt den Hut auf hatte.

Mit Marco Weiß gab es bei den Aufnahmen einen besonderen Gast. Der DSC-Fan hatte vergangene Saison bei einer Crowdfunding-Aktion der Volleyballerinnen die Teilnahme am Media Day sowie ein Mannschaftsfoto ersteigert, bei dem er am Mittwoch in der Mitte der ersten Reihe stehen durfte.

Am Donnerstagmittag fährt der DSC nach Polen zu zwei Testspielen gegen Budowlani Lodz. Chefcoach Alex Waibl (56) erklärt: "Wir müssen den Annahmeriegel in der Organisation besser hinkriegen, müssen uns im Aufschlag verbessern. Wir haben noch viele Baustellen."