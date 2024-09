Entscheidung vorm Start gegen Aachen gefallen! Sie ist die neue Kapitänin des DSC

Dresden - "Das Kribbeln ist natürlich da. Es macht Spaß, wenn es losgeht, vor allem, wenn man in der eigenen Halle, vor den eigenen Fans spielt", sagt Chefcoach Alex Waibl. Und ergänzt: "Aber natürlich wird man mit den Jahren abgeklärter, bringt Erfahrung mit."

Sarah Straube (22) ist die neue Kapitänin des DSC. Sie wird ihr Team am Samstag gegen Aachen erstmals als verlängerter Arm von Trainer Alexander Waibl (56) aufs Feld führen. © Lutz Hentschel

Der 56-Jährige geht beim DSC in seine 16. Saison, trotzdem zieht bei ihm kein Gefühl der Routine ein. Die Dresdner Volleyballerinnen empfangen zum Saisonauftakt am Samstag um 18 Uhr die Ladies in Black Aachen.



Der Trainer weiß, dass sein junges Team zum Bundesligastart auf einen starken Kontrahenten trifft, der sich gut verstärkt hat. Trainiert werden die Ladies von Ex-DSCerin Mareike Hindriksen.

Waibl warnt: "Aachen spielt sehr flach und schnell, kreiert Situationen, die zu Hektik führen." Wie werden seine Schützlinge, die zuletzt drei Testspiele ohne Satzgewinn verloren, darauf reagieren?



"Ich will mich nicht vor Aachen verstecken", sagt Zuspielerin Sarah Straube. Die 22-Jährige ist - der DSC ließ am Freitag die Katze aus dem Sack - die neue Kapitänin und damit Nachfolgerin von Jennifer Janiska, die den Verein nach vier Jahren verlassen hat. "Für mich ist es eine riesengroße Ehre, den DSC als Kapitän vertreten zu dürfen. Ich bin sehr dankbar, dass man mir das Vertrauen schenkt und kann kaum erwarten, dass die Saison nun endlich losgeht", so Straube.

Stellvertreterin Straubes wird Mittelblockerin Nathalie Lemmens (29). "Sarah geht in ihre sechste Saison, kennt den Verein, das Umfeld und ist eine der Identifikationsfiguren unseres Clubs. Daher ist es für mich logisch, sie zur Kapitänin zu ernennen, nachdem sie in der vergangenen Saison bereits Stellvertreterin war", erklärt Waibl seine Wahl.