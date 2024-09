Wird DSC-Zuspielerin Straube der verlängerte Arm von Coach Waibl?

Coach Alex Waibl (56, l.) vertraut auf das Wort von Zuspielerin Sarah Straube (22). © IMAGO/Sandy Dinkelacker

"Sie wird die Aufgabe kommissarisch übernehmen", so Coach Alex Waibl (56). "Wie es danach weitergeht, wird sich in zwei, drei Wochen entscheiden."

Die Chance ist aber groß, dass die 22-Jährige, die seit nun fünf Jahren die Zuspielerin an seiner Seite ist, bald sein verlängerter Arm in der Mannschaft wird.

Straube war zuletzt selbst im Training überrascht: "Es war ungewöhnlich beim Spiel Jung gegen Alt, auf der Seite der Älteren zu spielen. Das ist eine neue Erfahrung. Ich fühle mich aber noch jung."

Trotzdem, sie ist zuletzt auch in der Nationalmannschaft gereift, als sie auch da zur Nr. 1 unter Waibl im Zuspiel aufstieg.

Was erwartet der Coach vom Turnier in Italien? Im Halbfinale geht's gegen Banka Branik aus Maribor (Slowenien). "Danach sehen wir, ob wir um Platz drei oder eins am Sonntag spielen", so Waibl.