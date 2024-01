26.01.2024 06:36 Mit neuer Energie! DSC will in Aachen drei Punkte erbeuten

Die DSC-Volleyballerinnen müssen am Samstag bei den Ladies in Black Aachen ran und wollen mit einem klaren Sieg den dritten Platz in der Hauptrunde sichern.

Von Steffen Grimm

Dresden - Der DSC hat am Samstag bei den Ladies in Black Aachen ein klares Ziel - drei Punkte. Gewinnt die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl (55) mit 3:0 oder 3:1, ist sie in der Hauptrunde nicht mehr von Platz drei zu verdrängen. Hester Jasper (22, M.) glänzte gegen Neuwied mit 10 Punkten aus 12 Angriffen. Hier schlägt sie den Ball durch den Dreierblock der Gäste. © Lutz Hentschel Allerdings ist die Aufgabe definitiv schwieriger als am Mittwochabend beim 3:0-Heimsieg über Schlusslicht VC Neuwied, der nach nur 57 Minuten perfekt war. "Bei den Leistungen der Ladies geht es viel auf und ab, das ist die berühmte Wundertüte. Mit Mareike Hindriksen als Trainerin hat unser Gegner zu mehr Mentalität gefunden. Bissel speziell ist die Halle in Aachen: sehr flach und nicht in allen Ecken voll ausgeleuchtet. Ganz toll ist das Publikum, das sorgt für eine super Atmosphäre", weiß Waibl. Gegen Neuwied ließ der Chefcoach vor allem wieder die zweite Reihe ran. Was ihn freut: Zuspielerin Larissa Winter (19) und Diagonalangreiferin Lara Berger (22) finden immer besser zusammen. Außenangreiferin Hester Jasper (22) ist ganz klar auf dem aufsteigenden Ast. DSC Volleyball DSC heute gegen Neuwied: Ein Sieg gegen das Insolvenz-Team ist Pflicht! "Und wir haben in den vergangenen Tagen an Kraft und Energie gewonnen, die Akkus werden geladen", berichtet Waibl. Zudem sollten in Aachen DSC-Stammlibera Aleksandra Jegdic (29) und eventuell auch Kapitänin Jennifer Janiska (29) aufs Spielfeld zurückkehren. Das Ziel drei Punkte ist fest im Visier.

Titelfoto: Lutz Hentschel