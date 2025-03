DSC will die "Welle reiten"! Ladies in Black fordern Straube & Co. nach dem Pokalsieg

Dresden - "Man merkt, dass der Körper so ein bisschen runtergefahren und abgeschaltet hat", sagte DSC -Kapitänin Sarah Straube (22) nach den ereignisreichen vergangenen Tagen mit Pokalsieg , Party-Heimfahrt und Empfang beim Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (53).

Geht die Party für Sarah Straube (22, M.) & Co. auch in der Bundesliga gegen Aachen weiter? © imago/Beautiful Sports

"Wir hatten die letzten Tage ein bisschen Abstand vom Bundesliga-Alltag", fasste die 23-Jährige zusammen. Zu viel Abstand sollte es aber nicht sein. Denn am Samstag kommen die Ladies in Black Aachen (18 Uhr) in die Margon Arena.

"Alex weiß, was er zu tun hat und wie er uns auf das Ligaspiel vorbereitet", ist sich Straube sicher. Und ihr Coach Alex Waibl (56) hat einen klaren Plan für die Rückkehr in den Liga-Alltag: "Ich möchte die Mädels nach den Eindrücken des Wochenendes nicht überfrachten. Ich setze auf die Basis und baue darauf, dass wir die Welle reiten."

Zu viel Druck will er seinen Spielerinnen dabei aber nicht machen: "Ich habe solche Spiele nach Pokalsiegen schon ein paarmal erlebt. Und ich sage mal so: Es war nicht immer leicht." Grund zum Feiern gibt es am Samstag aber definitiv, unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Aachen.