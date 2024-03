DSC will mit "positivem Gefühl in die Play-offs": Wer werden die Gegner auf dem Weg zum Titel?

Dresden - Der Dresdner SC hat das Ziel, nach 2021 wieder die Meisterschale hochzuhalten . Am heutigen Sonnabend fallen dafür die Würfel, wie sich der Weg ins mögliche Endspiel gestaltet ...

Tia Jimerson (24) ist hier einfach mal eine Etage höher im Angriff als die Potsdamerinnen ,die sogar den Absprung zum Block verpasst haben. Schmettert die Dresdnerin ihnen auch am Sonnabend die Bälle um die Ohren? © Lutz Hentschel

In der Margon Arena wird ab 17.10 Uhr darum gekämpft, wer Dritter der Zwischenrunde wird. Der Dresdner SC empfängt den SC Potsdam.

"Platz vier in der Zwischenrunde ist uns jetzt aber schon sicher. Deshalb haben wir nichts mehr zu verlieren. Dresden ist eine gute Mannschaft. Schauen wir mal, was da passiert", so Gäste-Chefcoach Riccardo Boieri (36).

Sein Gegenüber Alex Waibl (55) kontert: "Unser Ziel ist es, Platz drei zu behalten und die Partie zu gewinnen, um mit einem positiven Gefühl in die Play-offs zu gehen."



Aber wäre es fürs Waibl-Team wirklich klug, die Zwischenrunde als Dritter abzuschließen? Ein Halbfinale gegen Schwerin dürfte den Schmetterlingen besser liegen als gegen den frischgebackenen Pokalsieger und Titelverteidiger Stuttgart.

Letzterer ist noch Erster, hat jedoch spielfrei und die Norddeutschen könnten mit einem Sieg gegen Suhl (ab 19 Uhr) auf Platz eins rücken.

Trifft das Erwartbare ein, stehen Schwerin, Potsdam, Stuttgart und Dresden nach dem Viertelfinale auch im Halbfinale. Der Erste würde auf den am schlechtesten Platzierten treffen.