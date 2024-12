DSC will nach Mannheim! Potsdam-Coach: "Dresden ist der Favorit"

Potsdam - Am heutigen Mittwochabend zählt’s. In Potsdam spielen die DSC-Schmetterlinge um den Einzug ins Pokalfinale (19 Uhr). Das klare Ziel: Am ersten März-Wochenende steigt das Endspiel in der Mannheimer SAP Arena. Da wollen die Dresdnerinnen dabei sein.