DSC-Zuspielerin kehrt "zweiter Heimat" den Rücken: Jetzt steht fest, wohin Winter wechselt

Dresden - Vor zehn Jahren kam Larissa Winter (22) nach Dresden. Zuerst beim VCO, tauchte die gebürtige Merseburgerin erstmals Ende 2022 im Profi-Kader der DSC-Schmetterlinge auf. Im anschließenden Sommer folgte ihr erster Profi-Vertrag. Jetzt muss die 22-Jährige Dresden verlassen – um ihren nächsten Schritt bei Schwarz-Weiß Erfurt zu gehen.

Larissa Winter (22) machte ihre Sache als Zuspielerin beim DSC gut. Steigt sie in Erfurt zur Nummer eins auf? © Felix Schlikis/Lobeca.de

"Ich habe hier so viel gelernt und mich in den Jahren so viel weiterentwickelt", betont Winter, die bei den Dresdnerinnen zunächst hinter Sarah Straube (24) und in der abgelaufenen Saison nach Emma Grome (23) die zweite Zuspielerin an der Elbe war.

Immer, wenn es auf sie ankam – ob im Doppelwechsel mit Diagonalangreiferin Rosa Entius (22), durch ihre starken Aufschläge oder beispielsweise als Straube verletzt fehlte -, Winter lieferte.

Doch jetzt ist die Zeit gekommen, um ihrer "zweiten Heimat", wie sie die Landeshauptstadt selbst bezeichnet, den Rücken zu kehren.

"Die Überlegung gab es schon nach der vergangenen Saison. Da haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass ich hier noch ein Jahr mache", erklärt die 1,80 Meter große Volleyballerin.

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um noch mehr Verantwortung und eine führende Rolle in einem Team zu übernehmen und meine Spielerfahrung zu sammeln", führt die Rechtshänderin aus.