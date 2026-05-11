DSC-Zuspielerin kehrt "zweiter Heimat" den Rücken: Jetzt steht fest, wohin Winter wechselt
Dresden - Vor zehn Jahren kam Larissa Winter (22) nach Dresden. Zuerst beim VCO, tauchte die gebürtige Merseburgerin erstmals Ende 2022 im Profi-Kader der DSC-Schmetterlinge auf. Im anschließenden Sommer folgte ihr erster Profi-Vertrag. Jetzt muss die 22-Jährige Dresden verlassen – um ihren nächsten Schritt bei Schwarz-Weiß Erfurt zu gehen.
"Ich habe hier so viel gelernt und mich in den Jahren so viel weiterentwickelt", betont Winter, die bei den Dresdnerinnen zunächst hinter Sarah Straube (24) und in der abgelaufenen Saison nach Emma Grome (23) die zweite Zuspielerin an der Elbe war.
Immer, wenn es auf sie ankam – ob im Doppelwechsel mit Diagonalangreiferin Rosa Entius (22), durch ihre starken Aufschläge oder beispielsweise als Straube verletzt fehlte -, Winter lieferte.
Doch jetzt ist die Zeit gekommen, um ihrer "zweiten Heimat", wie sie die Landeshauptstadt selbst bezeichnet, den Rücken zu kehren.
"Die Überlegung gab es schon nach der vergangenen Saison. Da haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, dass ich hier noch ein Jahr mache", erklärt die 1,80 Meter große Volleyballerin.
"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um noch mehr Verantwortung und eine führende Rolle in einem Team zu übernehmen und meine Spielerfahrung zu sammeln", führt die Rechtshänderin aus.
DSC Volleyball: Larissa Winter wechselt innerhalb der Bundesliga zu Schwarz-Weiß Erfurt
Genau diese Garantie, Stammspielerin und damit mehr Einsatzzeit, konnte ihr DSC-Coach Alex Waibl (58) nicht zu "100 Prozent" zusichern, hob bei der Verabschiedung von Winter aber hervor: "Ich bin überzeugt, dass sie den Erwartungen mehr als gerecht wird."
Lange hielten sich die Gerüchte um ihr neues Ziel, am Montag bestätigte Schwarz-Weiß Erfurt dann offiziell, dass Winter in der kommenden Saison die Bälle in Thüringen verteilt.
Erfurt-Coach Pablo Sanchez (33) lobte die Ex-Dresdnerin bereits in höchsten Tönen: "Mit Larissa haben wir eine sehr talentierte Spielerin verpflichten können, die zeigen wird, wie viel Einfluss sie auf das Spiel haben kann."
Und dort trifft sie mit Lotte Goertz (21) auf eine alte DSC-Bekannte. Die Libera machte im vergangenen Jahr den Schritt, für den sich Winter jetzt entschieden hat: weg aus Dresden nach Thüringen, hin zur Stammspielerin.
Titelfoto: Felix Schlikis/Lobeca.de