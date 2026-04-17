"Ein Riesenproblem": Womit DSC-Coach Waibl besonders zu kämpfen hat

Dresden - "Für jede Mannschaft auf der Welt wird es schwierig, wenn der Kapitän nicht dabei ist – sowohl auf der emotionalen als auch auf der volleyballerischen Seite", sagte Alex Waibl (58) nach der 0:3-Pleite beim VfB Suhl .

Miku Akimoto (19, r.) sprang auf Außen für Lorena Lorber Fijok (23, 2.v.r.) ein. Zumindest im Angriff machte die Japanerin ihren Job gut. © Bastian Frank

"Patricia war gesundheitlich so angeschlagen, dass sie nicht spielen konnte", so der 58-Jährige zum Ausfall von Patricia Nestler (24). Das Loch, das ohne seine Kapitänin bei den Dresdnerinnen herrscht, wird gerade dadurch so riesig, weil der Verein "von Anfang aus Budget-Gründen das Risiko" mit nur einer einzigen Libera gegangen ist. Sie fehlte an allen Ecken und Enden des Feldes.

Dass die 24-Jährige, die im gesamten Saisonverlauf nicht einziges Mal zuschauen musste, ausgerechnet zur wichtigsten Phase passte, ist einfach bitter. Das wird deutlich, schaut man sich allein ihr Annahme-Volumen in den drei vorherigen Duellen der Finalgegner in dieser Spielzeit an: 147 der insgesamt 274 Aufschläge ins Feld gingen auf Nestler. "Das war ein Riesenproblem, weil wir das nicht kompensiert kriegen", so Waibl.

Aushilfs-Libera Lorena Lorber Fijok (23) habe ihren Job "gut gemacht, fehlte aber an anderer Stelle", wie der Coach erklärte. Für die Slowenin, die in ungewohnter Rolle gewohnt leidenschaftlich jedem Ball nachjagte, rückte Miku Akimoto (19) in den Außenangriff.