Erster Heimsieg! DSC-Schmetterlinge überrollen Wiesbaden

Dresden - Der DSC hat sich souverän den ersten Heimsieg der Saison gesichert! Gegen den VC Wiesbaden dominierten die Dresdnerinnen nach Belieben und gewannen am Ende in nur 75 Minuten mit 3:0 (25:16, 25:17, 25,16).

Der Angriff um Jette Kuipers fand immer wieder gute Lösungen. © Lutz Hentschel

Die Schmetterlinge ließen nur in den ersten beiden Ballwechseln Zweifel aufkommen. Auf ein 0:2 antworteten die Gastgeberinnen direkt mit einem 8:0-Lauf.

Denn genau hier kam der gewünschte Druck im eigenen Aufschlag. Allein fünf Asse im ersten Satz waren eine gute Basis. Dazu dominierte der Angriff über Jette Kuipers und Miku Akimoto ohne große Mühe.

Anders als beim Spiel gegen Suhl ließen die Dresdnerinnen ihre Gegnerinnen dieses Mal nicht wieder ins Spiel kommen. Allen voran der Block um Mette Pfeffer und Amanda Siksna räumte einige Male am Netz auf. Auch der zweite Satz ging hochverdient nach Dresden.