Erster Neuzugang ist da: DSC holt US-Amerikanerin mit großen Ambitionen

Mittelblockerin Jacqui Armer (27) wechselt zum DSC. © Ticishot (privat: Jacqui Armer)

1,91 Meter ist der erste offizielle Neuzugang groß. Und genauso sind auch ihre Ambitionen an der Elbe für die kommende Spielzeit: "Mein Ziel für diese Saison ist ganz klar: gewinnen."

Dass sie das Zeug zu einer Sofort-Verstärkung hat, zeigte sie bei ihrer letzten Station in der Schweiz. "In Lugano war sie die Topscorerin ihrer Mannschaft - was für eine Mittelblockerin nicht leicht zu erreichen ist", freut sich ihr zukünftiger Trainer Alex Waibl (57).

Durch die Abgänge der beiden Mittelblockerinnen Nathalie Lemmens (30) und Emma Clothier (24) eine wichtige Lücke, die der DSC mit einer Landsfrau von Clothier besetzt.

Die Fußstapfen, die Armer in Dresden zu füllen hat, sind groß. Das nötige Gesamtpaket dazu bringt die 27-Jährige mit, ist sich Waibl aber sicher: "Sie verfügt über einen sehr guten Angriff und hat großes Potenzial im Block."