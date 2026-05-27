Gibt es ein schnelles Wiedersehen? DSC-Zuspielerin wechselt zu möglichem Gegner in der Königsklasse

Dresden/Mulhouse - Beim Fanfest vor vier Wochen verabschiedeten sich insgesamt acht DSC -Girls. Darunter auch Emma Grome (23). "Ich kann noch nicht sagen, wohin es geht, aber man weiß nie – vielleicht sieht man sich wieder", stellte sie schon da ein Wiedersehen mit den Dresdnerinnen in Aussicht.

Emma Grome (23) wechselt vom DSC zu Volley Mulhouse Alsace. © Lutz Hentschel

Jetzt könnte es dazu kommen, denn die US-Amerikanerin wechselt zu einem potenziellen Gegner in der Champions League: Volley Mulhouse Alsace. Das gab der französische Verein am Dienstag bekannt.

Dass Grome großer Fan von Sachsens Landeshauptstadt ist, daraus machte die US-Amerikanerin vor ihrem Abschied keinen Hehl. "Es war eine tolle Erfahrung und ich bin dankbar für die Zeit. Es ist ein toller Ort und der Verein ist großartig, die Fans sind klasse. Mehr hätte ich mir für meine erste Station in Europa nicht wünschen können", betonte die 23-Jährige.

Die Entscheidung für eine Rückkehr über den Großen Teich nach Europa dürfte wohl auch ihr Kater Domino positiv beeinflusst haben. "Er hat Dresden geliebt. Die Fenster hier sind ganz anders als die in den USA", schwärmte die Dirigentin der vergangenen Saison: "Er liebt das, rennt von Zimmer zu Zimmer und schaut nach draußen, beobachtet die Vögel. Einfach toll."

Aber auch die sportliche Perspektive ist im Nachbarland top. Mulhouse ist amtierender Pokalsieger, Supercup-Gewinner und Meister. Und durch ebenjene Meisterschaft öffnet sich die Tür für eine Rückkehr in die Margon Arena. Denn auch ihr künftiger Arbeitgeber spielt in der Königsklasse.