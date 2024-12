Gute Generalprobe vor Pokal-Halbfinale: DSC gegen Potsdam sogar Außenseiter?

Dresden - Die Generalprobe vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch in Potsdam ist den DSC-Schmetterlingen geglückt. In einem engen und umkämpften Spiel setzten sich die Dresdnerinnen 3:1 (25:23, 26:24, 19:25, 25:16) gegen Wiesbaden durch und behielten in der zweiten Spielrunde ihre weiße Weste.