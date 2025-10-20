Holpriger Start in die Liga: DSC zittert sich zum Sieg

Der Dresdner SC hat sich nach großem Kampf zu einem 3:2-Arbeitssieg gezittert. Statt spielerischer Leichtigkeit gab's diesmal Krampf und ein Happy End.

Von Benjamin Schön

Dresden/Suhl - Das war nichts für schwache Nerven! Der Dresdner SC hat sich nach großem Kampf zu einem 3:2-Arbeitssieg gezittert. Statt spielerischer Leichtigkeit gab's diesmal vor allem Krampf und ein Happy End.



Alex Waibl (57) war zumindest mit dem Ergebnis zufrieden. © Lutz Hentschel "Das war schon so ein typisches Suhl-Spiel, brutal umkämpft", bilanziert DSC-Coach Alex Waibl (57). "Wir sind eigentlich gut reingekommen, haben den ersten Satz locker geholt, aber dann ist es gekippt". Tatsächlich liefen die DSC-Schmetterlinge nach dem starken Beginn zwischenzeitlich Gefahr, den Ligastart komplett zu vergeigen. Die Annahme wackelte, der Rhythmus war weg, doch am Ende war es genau die Mentalität, die den Unterschied machte. DSC Volleyball Eine Japanerin in Dresden: Darum spielt Miku jetzt beim DSC "Wir haben Wettkampftypen in der Mannschaft, Spielerinnen, die nicht einfach aufgaben", so Waibl.

DSC-Trainer Alexander Waibl zeigt sich kritisch