"Das wird Ramba-Zamba": In diesem Punkt gehört der DSC zu Europas Elite

Dresden - Und auch wenn nach dem Spiel am heutigen Mittwoch für die DSC-Schmetterlinge erst einmal Schluss in der Königsklasse sein könnte - in einer Statistik zählt das Team aus Sachsen zur absoluten Elite Europas: im Zuschauer-Ranking.

Darauf können sich die DSC-Schmetterlinge verlassen: auf den starken Support ihrer Fans in der Margon Arena. © Lutz Hentschel

5009 Besucher sahen die beiden bisherigen Champions-League-Auftritte der DSC-Mädels, über 2500 im Schnitt.

Mit genauso vielen Fans rechnet DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann auch zum abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Zeren Spor Kulübü aus Ankara (19 Uhr). "Die Halle wird wieder champions-league-tauglich gefüllt sein", so Zimmermann: "Das ist das, worauf wir uns freuen können. Das wird Ramba-Zamba."

Denn mehr Zuschauer kamen nur bei vier Teams im Wettbewerb, unter anderem zu den beiden Gruppengegnern aus der Türkei und den Italienerinnen aus Conegliano.

Ganz so klar ist die Situation für den weiteren Verlauf der internationalen Saison der Elbestädterinnen aber noch nicht. Fix ist für die Dresdnerinnen bislang nur der dritte Rang in Gruppe D. Da geht es für kein Team mehr vor oder zurück.

Ein 3:0- oder 3:1-Sieg würde die Play-offs der Champions League als bester Gruppendritter aus fünf Gruppen bedeuten, alle anderen Resultate führt den DSC wohl in den CEV-Cup.