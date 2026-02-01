 2.131

Pleite im Ost-Klassiker: DSC verpasst Tabellen-Sprung

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Bundesliga-Spiel beim SSC Schwerin 1:3 verloren.

Von Tim Schölzel

Schwerin - Zum dritten Mal in dieser Saison stand der Ost-Klassiker an. Zweimal gewannen die Volleyballerinnen des Dresdner SC - 3:1 im Supercup und 3:2 in der Bundesliga-Hinrunde. Im Rückspiel setzte es beim SSC Schwerin allerdings eine 1:3 (25:16, 22:25, 20:25, 19:25)-Niederlage.

Der Doppel-Block von Marta Levinska (24) und Mette Pfeffer (20, v.l.) stand nur im ersten Satz sicher.
Der Doppel-Block von Marta Levinska (24) und Mette Pfeffer (20, v.l.) stand nur im ersten Satz sicher.  © Dietmar Albrecht

"Für uns ein bitterer Spielausgang. Ich hatte schon das Gefühl, dass etwas möglich ist. Wir haben echt gut angefangen im ersten Satz", sagte DSC-Kapitänin Patricia Nestler (24) nach der Partie am DYN-Mikro.

Denn dass beide Teams am Mittwoch noch in der Champions League auf der Platte um wichtige Punkte gekämpft hatten, sah man in der Palmberg Arena zunächst nur einem Team an.

Nestler & Co. wirkten frisch und konzentriert, machten viel weniger Fehler.

Keinen Bock auf Rechenspiele: DSC will CEV-Cup klarmachen
DSC Volleyball Keinen Bock auf Rechenspiele: DSC will CEV-Cup klarmachen

Dazu brillierte die Libera in der Annahme und Abwehr gegen ihren Ex-Verein.

Überragend agierten die Dresdnerinnen vor allem in einer Statistik - im Blocken. Sieben zu zwei stand es hier schon nach dem ersten Durchgang. Treffend machte Emma Grome (23) auch per Block den 25. Punkt der Elbestädterinnen zur 1:0-Satzführung klar.

Schwerin kommt gegen DSC-Mädels zurück

Marta Levinska (24, l.) konnte die Niederlage trotz ihrer 22 Punkte nicht verhindern.
Marta Levinska (24, l.) konnte die Niederlage trotz ihrer 22 Punkte nicht verhindern.  © Dietmar Albrecht

Doch dann waren die Gastgeberinnen wach und da. Bei den Dresdnerinnen passte plötzlich weder die Abstimmung noch die Genauigkeit.

"Dann haben wir irgendwie so ein bisschen abgebaut im Angriff, sind nicht mehr so richtig durchgekommen", so Nestler.

Daran änderte auch der zwischenzeitliche Wechsel auf Diagonal nichts. Denn Rosa Entius (22), die für Dresdens beste Scorerin Marta Levinska (24, 22 Punkte) kam, jagte ihren ersten Angriff direkt neben das Feld (10:15).

Dank 3:0-Heimsieg! DSC krallt sich CEV-Cup-Teilnahme
DSC Volleyball Dank 3:0-Heimsieg! DSC krallt sich CEV-Cup-Teilnahme

Helena Kok (21) stellte alles wieder auf Anfang - 1:1.

Auch im dritten Akt war der Meister der vergangenen Saison in der Crunchtime den Ticken besser, blieb genauer und konsequenter. Wieder vollendete Kok und machte damit die Hoffnungen der DSC-Schmetterlinge zunichte, mit einem klaren Sieg und der vollen Punkteausbeute in der Tabelle am Ost-Kontrahenten vorbeizuziehen.

Besser wurde es nicht mehr. Im Gegenteil - DSC-Coach Alex Waibl (57) musste seine zweite Auszeit im vierten Satz nehmen, da lagen seine Mädels bereits 2:7 hinten.

Und wer noch an eine Wende glaubte, der verlor spätestens beim Monster-Ballwechsel zum 18:23 den letzten Funken. Denn auch der Punkt ging nach mehrmaligen Rettungsaktionen an Schwerin.

Titelfoto: Dietmar Albrecht

Mehr zum Thema DSC Volleyball: