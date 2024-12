Jubel nach Fünf-Satz-Krimi: DSC bezwingt Potsdam und steht im Pokalfinale!

Potsdam - Es geht zum Pokalfinale nach Mannheim. In einem irren Fünf-Satz-Krimi besiegten die DSC-Schmetterlinge ebenbürtige Potsdamerinnen 3:2 (21:25, 25:21, 23:25, 25:22, 15:11).

DSC-Mittelblockerin Nathalie Lemmens (h.) im Angriff gegen Potsdams Sabrina Starks. © dpa/Julius Frick

Potsdam blockte direkt stark und spielte eine gute Feldabwehr. Weil die Dresdnerinnen zu selten das passende Mittel fanden und die langen Ballwechsel meistens das bessere Ende für die Gastgeberinnen hatten, ging der erste Durchgang an die Brandenburgerinnen.

Im zweiten Abschnitt sah es zunächst nicht nach Besserung aus. Victoria Demidova, die bis dahin einen gebrauchten Tag verlebte, musste für Stamatia Kyparissi weichen. Und die DSC-Schmetterlinge fanden in die Partie.

Lorena Lorber Fijok schlug mehrfach den Block an und servierte im Anschluss ein Ass - 15:11. Auch wenn Kyparissi verletzt heruntermusste, den knappen Vorsprung gaben die Dresdnerinnen nicht mehr ab. Sarah Straube setzte Nathalie Lemmens perfekt in Szene.

Die Gastgeberinnen kamen aber zurück und waren in der Crunchtime des dritten Abschnitts etwas besser: Am Potsdamer Block gab es kein Vorbeikommen mehr und die Brandenburgerinnen gingen wieder in Front.

Aufgeben war bei den Dresdnerinnen aber nicht angesagt. Symbolisch dafür stand der längste Ballwechsel des Spiels, den die DSC-Mädels für sich entschieden - 12:10. Genau diesen Kampfgeist bewiesen sie weiter. Die enge und nervenaufreibende Partie musste ihren Sieger im Tiebreak finden.