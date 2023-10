Kampagne gestartet! DSC-Fans wollen 25.000 Euro sammeln

Sarah Straube (21, l.) & Co. präsentierten am Mittwoch die Crowdfunding-Kampagne. © DSC

"Die Initiative der DSC-Supporters berührt uns sehr. Es zeigt, wie groß der Zusammenhalt in der DSC-Fangemeinde ist", so die Geschäftsführerin. "Wir werden gemeinsam alles daransetzen, so viele Unterstützer wie möglich zu generieren." Als Ziel sind 25.000 Euro gesetzt.

"Die gesammelten Gelder fließen in verschiedene Projekte. Insgesamt 30 Prozent des Erlöses fließen direkt in die Nachwuchsarbeit. Ein weiterer Teil der Fundingsumme fließt in den Fortbestand des erfolgreichen Volleyballstandorts Dresden sowie in die Förderung zukünftiger Projekte", heißt es in der Mitteilung.

Bis zum 17. Dezember 2023 haben Fans und Unterstützer die Chance, ihren Beitrag zu leisten. Zimmermann: "Jede Form der Unterstützung spielt eine entscheidende Rolle."

Ein besonderes Zeichen des Zusammenhaltes ist ein eigens designtes Fanshirt, das alle Unterstützernamen trägt. Das Shirt wird das offizielle Einspielshirt des Teams.

Als Dankeschön warten auf alle Unterstützer Prämien, die vom Autogrammkarten-Set bis zum Platz auf dem Teamfoto 2024/25 reichen.