Mehr angegriffen im Training! DSC heiß auf Suhl

Meiningen - "Wir müssen jetzt zeigen, dass wir in solchen Spielen alles reinlegen können, was notwendig ist, um die starken Teams zu schlagen", stellte DSC-Coach Alex Waibl (56) mit Blick auf das Duell am Samstag 19 Uhr gegen Suhl klar. Gespielt wird allerdings in Meiningen, einem Nachbarort von Suhl.