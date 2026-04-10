Nach DSC-Finaleinzug: "Terry" & Co. schweben im siebten Himmel

Dresden - Patricia Nestler, Marta Levinska und Lorena Lorber Fijok konnten es kaum fassen. Amanda Siksna, die den Sieg per Block eintütete, hüpfte einfach auf der Stelle. Jette Kuipers feierte mit ausgebreiteten Armen vorm Fanblock, Emma Grome ließ sich einfach erschöpft zu Boden sinken.

Jette Kuipers (23, v.) drehte ihren Jubellauf in Richtung des DSC-Fanblocks. © Lutz Hentschel

Und Coach Alex Waibl, der genoss den Triumph und drehte zum Jubel mit seinen Co-Trainern Lukasz Marciniak und Radoslaw Wodzinski ab, während die Fans "Finale, oho, Finale, ohohoohooo" durch die Margon Arena grölten.

Denn die DSC-Schmetterlinge haben den Riesencoup perfekt gemacht und Hauptrundensieger Stuttgart in zwei Fünf-Satz-Krimis niedergerungen - und greifen jetzt nach dem siebten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Dabei sah es Mittwochabend kurz danach aus, als müssten die Sächsinnen am Samstag noch mal zu Spiel drei in Stuttgart ran. 0:1-Satz-Rückstand, Stuttgart im zweiten Durchgang bereits 7:3 vorn. Dann folgte der große Auftritt von Teresa Ziegenbalg.

Beim DSC lief bis dahin in der Annahme wenig zusammen. Ersatzspielerin Miku Akimoto, die zuletzt über Rückenprobleme klagte, fehlte gänzlich im Kader und saß im Trainingsanzug am Spielfeldrand.

Also warf Waibl das VCO-Eigengewächs rein, das im gesamten Saisonverlauf nur wenig Einsatzzeit sah. "Ich habe mir gedacht: 'Ich habe gar nichts zu verlieren. Ich möchte einfach die Energie aufs Feld bringen und dem Team irgendwie helfen. Einfach alles reinbringen, was ich habe.' Das hat geklappt. Ich bin komplett überwältigt", so Ziegenbalg zu ihrem Auftritt.