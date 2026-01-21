Nach zwei klaren Niederlagen: DSC will ersten Sieg des Jahres

Wiesbaden - Lang ist's her, das letzte Bundesliga-Spiel der DSC -Schmetterlinge. Genau 24 Tage sind seit dem 3:0-Sieg der Dresdnerinnen in Flacht vergangen. Dazwischen gab es zwei glatte Niederlagen in der Champions League ohne Satzgewinn.

DSC-Coach Alex Waibl (57) will die Erfahrungen aus der Champions League in einen Liga-Sieg ummünzen. © Lutz Hentschel

Um am Mittwoch in Wiesbaden (19.30 Uhr) zu gewinnen, sollen auch die Erfahrungen aus den Auftritten bei Conegliano vergangene Woche und in Ankara in der Woche zuvor (beide 0:3) helfen.

"Die Spielerinnen, gegen die du da spielst, sind alle groß und haben alle eine enorme Höhe im Angriff und im Block", erklärt DSC-Coach Alex Waibl (57).

Der Schnittpunkt zu den Hessinnen: Pleun van der Pijl (23). Die Niederländerin misst 1,96 Meter. Die Außenangreiferin in den Griff zu kriegen, ist für den 57-Jährigen ein Schlüssel zum ersten Sieg in diesem Kalenderjahr: "Sie greift extrem gut bei halbhohen und hohen Pässen an."

Beim Hinspiel im Oktober, das die Dresdnerinnen fast mühelos in 69 Minuten 3:0 gewannen, war die 23-Jährige mit acht Punkten beste Scorerin des Teams vom Rhein. Durch die Duelle mit den beiden Top-Mannschaften im internationalen Wettbewerb ist allerdings eines klar: Beeindruckt sind die DSC-Mädels von dieser Physis nicht.

Dennoch erwartet Waibl ein "knackiges Spiel" gegen den Tabellensiebten: "Der Gegner ist zu Hause immer einen Ticken stärker als auswärts."